Trapani, spiagge senza bagnini: mancano i fondi e il Comune non avvia il servizio

Niente soldi e, quindi, niente bagnini. Questa la decisione del Comune di Trapani che ha preferito non attivare il servizio di assistenza ai bagnanti.

«Per questa stagione non ci sarà la possibilità di far partire il servizio solitamente svolto dai bagnini» afferma l’assessore alle Spiagge Peppe La Porta. Secondo quanto spiegato dallo stesso assessore, il servizio non è obbligatorio.

«Quando abbiamo lavorato al settore economico eravamo in piena pandemia: il Covid allora non ci dava la sicurezza che tutto sarebbe tornato alla tranquillità e quindi abbiamo optato per non stanziare i fondi. Nelle spiagge verranno installati i cartelli che segnalano ai bagnanti che non vi è il servizio di assistenza». Per le casse delle Comune, si tratta di quasi 120 mila euro risparmiate. È chiaro che in virtù di questa decisione, la prudenza dei bagnanti dovrà essere massima.

