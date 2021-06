Bandi per case popolari a Erice, il sindaco: "Così ripopoliamo il borgo"

«Si tratta di una strategia di inclusione importante, in ambiti di fragilità sociale, che punta a combattere il fenomeno del disagio abitativo inteso in tutte le sue forme, oltre che quello del progressivo assottigliamento delle famiglie». Così il sindaco di Erice Daniela Toscano al momento dell’emanazione di due bandi per la locazione di complessivi 10 alloggi del patrimonio comunale siti nel Centro Storico, nell’immobile ex Hotel Villa Igea.

I bandi, per cinque alloggi ciascuno, sono già in pubblicazione e sono rivolti a due categorie: Nuclei familiari con reddito medio-basso e Nuclei familiari con età inferiore a 31 anni con reddito medio-basso. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il prossimo 16 luglio. Sulla base delle istanze pervenute, verranno, poi, formulate delle graduatorie con l’assegnazione dei punteggi e dei criteri di priorità indicati nel bando.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

