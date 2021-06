Fermato in moto senza casco, aggredisce i carabinieri: arrestato 51enne a Trapani

Un uomo di 51 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo, infatti, a bordo di un ciclomotore senza indossare il casco, ha aggredito i carabinieri che lo hanno fermato per un controllo.

Il 51enne trapanese, con precedenti di polizia, è stato fermato dai carabinieri per un controllo. L’uomo era a bordo di un ciclomotore ma non indossava il casco protettivo. All’alt dei carabinieri, intuendo che stavano procedendo al fermo amministrativo del mezzo, ha iniziato a strattonarli cercando di recuperare i suoi documenti di identità e di circolazione che in quel momento si trovavano all’interno dell’auto militare.

Ha poi minacciato di morte i carabinieri aggredendoli con cali e pugni. Dopo una breve colluttazione che ha causato qualche lesione personale ai militari, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato e posto agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi è arrivata la convalida dell’arresto.

