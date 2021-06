Hub al mercato Campagna Amica di Marsala, vaccinazioni nel weekend anche per gli immigrati

Proseguono le vaccinazioni presso il mercato Campagna Amica di Marsala. Appuntamento dunque a domani e a domenica 20 giugno in via Lungomare, 25.

Vaccinazioni aperte anche agli immigrati presenti sul territorio. L'iniziativa è promossa da Coldiretti, ed è stata condivisa dall’Asp e dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Coinvolte anche le comunità d’accoglienza del territorio ma anche le associazioni di persone provenienti da fuori l'Italia.

Per gli immigrati non serve la prenotazione. Allertati anche i servizi sociali per sensibilizzare gli immigrati sulla valenza sanitaria dell’iniziativa.

In una nota arriva il plauso del presidente della federazione Antonio Rallo: "Svolgiamo un servizio importante per la città - spiega - anche grazie all’indispensabile collaborazione dell’Asp e al supporto della Croce Rossa locale”.

Chinque fosse interessato alla vaccinazione, può prenotare ai numeri 3337530572 e 3294743824. Il servizio inizierà alle 8.30 per proseguirà anche per i non prenotati fino alla fine delle dosi a disposizione.

