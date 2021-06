Auto acquistate all'estero e rivendute in Italia con km falsati: nei guai un'azienda di Trapani

I funzionari delle dogane di Trapani hanno individuato un’azienda che commercia autovetture usate che, anche grazie al coinvolgimento di altre persone, acquistava in Belgio, Francia e Spagna autovetture rivendute a clienti italiani ai quali non veniva rilasciata alcuna fattura, facendo così perdere le tracce della propria intermediazione, in totale evasione delle imposte.

Le indagini hanno permesso di accertare che i clienti venivano, in realtà, truffati; infatti, attraverso la manomissione dei contachilometri, le autovetture venivano rivendute con un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo. Oltre al recupero dell’IVA evasa per 50.000 euro circa e all’applicazione di sanzioni fino a 92.000 euro, i responsabili sono stati denunciati per occultamento di scritture contabili e truffa.

© Riproduzione riservata