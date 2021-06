Trapani, spacciatore vende marijuana ma non si accorge dei carabinieri: arrestato

Un ventenne trapanese, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Trapani Borgo Annunziata e di Erice. Il giovane ha ceduto una dose di droga ma non si è accorto della presenza dei carabinieri, che hanno quindi proceduto all'arresto.

Il ragazzo ha veduto un involucro con 1,5 grammi di marijuana ad altri due giovani trapanesi di 16 e 23 anni, al prezzo di 10 euro. I carabinieri che hanno assistito alla scena sono intervenuto e dopo aver identificato i presenti, hanno perquisito la casa del 20enne per verificare se fosse in possesso di altra droga.

Durante la perquisizione è stata trovata un’altra dose di marijuana confezionata nello stesso modo di quella poco prima ceduta ai due giovani. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte al giorno per tutti i giorni della settimana. Negli ultimi 10 mesi, è la terza volta che i carabinieri lo arrestato per reati in materia di stupefacenti.

I due giovani acquirenti, tra l’altro in possesso anche di alcuni grammi di hashish, sono stati segnalati alla locale Autorità Amministrativa in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.

© Riproduzione riservata