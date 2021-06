Primo hub Coldiretti a Marsala, al via i vaccini nei mercati di Campagna Amica

Un nuovo hub vaccinale a Marsala. Da domani 11 giugno, alle 8.30, parte la vaccinazione nella sede del Mercato Campagna Amica, in via Lungomare Mediterraneo n. 25.

Si tratta della prima tappa dell’iniziativa di Coldiretti che nei prossimi giorni sarà avviata anche al Mercato Campagna Amica di Trapani in via Libica e in tutte le province grazie alla convenzione firmata con l’Assessorato alla Sanità per la vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Il nuovo hub, che intanto sarà operativo il venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e la domenica tutto il giorno, è un segnale importante per il lavoro e l’economia partito simbolicamente dalla città con il maggior numero di imprenditori agricoli. Ci saranno tre postazioni per l’accoglienza e due per la vaccinazione con un team di medici e infermieri.

La partenza delle somministrazioni a cura della Coldiretti è resa possibile grazie alla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive a tutela della salute dei dipendenti, degli agricoltori e dei loro familiari su tutto il territorio nazionale.

