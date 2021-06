Droga ad Alcamo, sequestrata cocaina e marijuana: due arresti

Continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nel Trapanese. Nel corso di alcuni controlli, i carabinieri hanno tratto in arresto un 43enne originario della provincia di Milano ma residente ad Alcamo. Dopo una perquisizione in casa, i carabinieri hanno recuperato ben 62 grammi di marijuana già divisa in 25 dosi pronte per il mercato clandestino. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Alcamo.

Arrestato anche un castellammarese di 41 anni, pure lui noto per i numerosi precedenti. Alla vista degli agenti, l’uomo ha gettato in terra un involucro contenente circa 6 di cocaina. Sottoposto a perquisizione, il 41enne è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose della medesima sostanza di circa mezzo grammo e la somma di 220 euro. L’uomo è stato arrestato.

