Castellammare del Golfo, guasto al pozzo di Inici: disagi per i cittadini

Disagi per i residenti di Castellammare del Golfo a causa di un guasto al pozzo di Inici. Lo ha comunicato il sindaco Nicolò Rizzo. "A causa di un guasto al pozzo di Inici nelle prossime ore si verificherà la diminuzione o sospensione della fornitura d'acqua in alcune zone della città. Il guasto, sul quale sono già al lavoro i tecnici, al momento non consente di garantire l'erogazione idrica su tutto il territorio cittadino con la regolare distribuzione", ha fatto sapere il primo cittadino.

"Rassicuriamo sul fatto che, nonostante i disagi che potranno verificarsi, l’erogazione al momento non è comunque sospesa e riteniamo che il problema potrà essere risolto a breve scadenza e- ne daremo successiva comunicazione".

© Riproduzione riservata