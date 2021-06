Servizi sociali, Erice inaugura il suo nuovo centro diurno

Sarà inaugurato questo pomeriggio alle 18.30 il Centro diurno «Oltre l’orizzonte» nello stabile della Casa della fanciulla di via Miceli, in territorio di Erice. È già stata allestita un’aula verde all’aperto, da parte di Legambiente, con aiuole fiorite e variopinte, un orto elevato fuoriterra con erbe aromatiche e un orto didattico nella quale realizzare attività educative occupazionali che favoriscano il contatto con il mondo vegetale.

Un percorso - riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola - che non si esaurisce con la coltivazione, ma che passerà poi alla cucina dell’Istituto Alberghiero con un progetto che in fase di definizione per il prossimo anno scolastico dal titolo «Io mangio sano».

«Sarà un luogo di integrazione sociale – commenta il sindaco di Erice Daniela Toscano -, che contribuirà ad arricchire la qualità della vita della persona disabile e di sostenere le famiglie con particolare attenzione ai soggetti disabili adulti».

