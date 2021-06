Petrosino, nasconde droga tra le reti da pesca: denunciato 29enne marsalese

Un uomo marsalese di 29 anni è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Petrosino, in provincia di Trapani. con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, l'uomo è stato trovato con 115 grammi di marijuana nascosta tra le reti da pesca.

In particolare, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, i militari hanno notato un via vai sospetto di persone dall'abitazione del 29enne, con precedenti di polizia per reati specifici.

Dalla perquisizione della casa non è emerso nulla, l'uomo però in garage conservava delle reti da pesca che emanavano un forte odore di mare e di pesce. L'odore non ha ingannato il cane Ron che ha spinto i militari dell'Arma verso il cumulo di reti. Una volta srotolate, è stata trovata una busta di cellophane con 115 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata. e l'uomo denunciato.

