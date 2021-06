Mazara del Vallo, stretta sui controlli in occasione del 2 giugno: 8 denunce

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, i carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno intensificato i controlli del territorio.

Perquisizioni e accertamenti hanno portato alla denuncia di 8 persone per vari reati. Una persona invece è stata segnalata alla locale Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.

In particolare, 2 persone di 25 e 31 anni dovranno rispondere di tentato furto perché sorprese mentre smontavano parti meccaniche e di carrozzeria da alcune auto parcheggiate: i due risponderanno di tentato furto. Inoltre un uomo di 40 anni e uno di 34 sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso. Infine un 23enne è stato denunciato per il reato di evasione, in quanto rintracciato nel centro abitato.

Durante lo stesso servizio, i carabinieri sono anche intervenuti in un'abitazione di villeggiatura estiva che era stata abusivamente occupata da due stranieri.

Il servizio ha consentito anche di rintracciare un 46 enne mazarese che si era messo alla guida di una autovettura, sebbene sprovvisto di patente, e un 30enne che aveva con sé una modica quantità di crack.

© Riproduzione riservata