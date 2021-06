Mafia: a Selinunte gli scout raccolgono l'origano della legalità

È stato raccolto anche quest’anno l’origano della legalità, prodotto nel fondo agricolo di contrada Pileri a Marinella di Selinunte, affidato dal Comune di Castelvetrano alla Fondazione San Vito Onlus. Quest’anno a raccoglierlo sono stati gli scout di "Cime tempestose" del gruppo scout "Mazara II" degli Scout d’Europa, guidati da Tonino Margiotta e Filippo Caracausi. Alla raccolta ha partecipato anche il presidente della Fondazione, Vito Puccio.

Per gli scout l’attività rientra nell’ambito del programma «Scout per la legalità», promosso in occasione dell’anniversario della strada del 23 maggio, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini di scorta. Negli anni trascorsi la raccolta dell’origano è stata svolta da gruppi di volontari provenienti da ogni parte d’Italia, nell’ambito di settimane di impegno e formazione a fianco degli operatori della Fondazione.

"Quella di quest’anno è stata la prima esperienza nei nostri campi svolta dagli scout di Mazara del Vallo - ha detto il Puccio - per noi questa raccolta ha soprattutto un valore civile, visto che il bene è confiscato alla mafia. Già, qualche mese addietro, nello stesso fondo abbiamo raccolto le olive per produrre l’olio che abbiamo destinato alle mense fraterne. Ora anche l’origano".

