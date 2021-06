Fermi i lavori alla rete fognaria di Campobello di Mazara

Per alcune "criticità" tra la ditta appaltatrice e la direzione lavori, il cantiere per la rete fognaria nelle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, nel Trapanese, è fermo da mesi. Ora il commissario straordinario per la depurazione ha nominato il Collegio consultivo tecnico che dovrà sbloccare il cantiere.

Un organo a tre presieduto da Giovanni Immordino, presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo. L’appalto è di 13 milioni di euro e ad aggiudicarselo è stata l’ati formata da 'Consorzio stabile sqm società consortile' e 'Idroambiente'. Le due frazioni del Comune di Campobello di Mazara sono sprovviste di fognature. Da qui l’appalto coi fondi deliberati dal Cipe nel 2012, col via libera dell’Accordo di programma quadro del 30 gennaio 2013.

A Torretta Granitola i lavori sono stati già completati, mentre a Tre Fontane erano stati appena iniziati sul lungomare est, prima di essere interrotti. Un secondo intervento (non ancora avviato) riguarda l’ampliamento dell’attuale depuratore di contrada Campana a Campobello. Un appalto di 7 milioni di euro aggiudicato dal 'Consorzio stabile progettisti costruttori', con un ribasso del 13%.

