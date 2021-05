Morì 29 anni fa in servizio ad Erice, i colleghi ricordano il carabiniere Gennaro Esposito

I carabinieri del Comando provinciale di Trapani hanno celebrato, nella giornata di ieri 30 maggio, il 29esimo anniversario della morte del carabiniere Gennaro Esposito, morto accidentalmente nel 1992 durante un servizio notturno a Erice vetta.

Gennaro Esposito aveva solamente 23 anni, quando perse la vita nella notte tra il 30 e il 31 maggio del 1992. Originario di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri agli inizi degli anni ’90 ed era stato destinato, alla fine del corso, alla Stazione Carabinieri di Erice Vetta dove prestava servizio con dedizione e professionalità.

La notte che segnò il suo destino, Esposito era libero dal servizio ma decise di accompagnare i colleghi impegnati in un servizio di perlustrazione in una zona in cui in quel periodo si verificavano molti furti. Per aiutare i colleghi, Esposito si posizionò nei pressi di Porta Trapani, su un tratto delle mura ciclopiche sotto le quali si apre un ampio parcheggio. Da quella posizione, infatti, aveva una buona visuale che gli permetteva di comunicare ai colleghi, tramite radio portatile, le novità o i movimenti sospetti nella zona fino. Poco dopo le due, però le comunicazioni si sono interrotte.

I colleghi, insospettiti dalla situazione, si sono messi alla ricerca del giovane carabiniere. La ricerca si è conclusa intorno alle 2:30, quando i carabinieri in servizio hanno trovato il corpo di Esposito senza vita dopo aver fatto un volto di circa otto metri a causa del cedimento del muro su cui si trovava.

Anche quest'anno i carabinieri hanno reso omaggio a Gennaro Esposito, morto nell'adempimento del suo dovere. Nel rispetto delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19, è stata celebrata una Santa Messa presso la Chiesa di S. Martino cui hanno preso parte una rappresentanza di militari dell’Arma e le Autorità Civili.

