Pugni e schiaffi all'ex convivente: arrestato 50enne a Pantelleria

I carabinieri della stazione di Pantelleria, in provincia di Trapani, hanno arrestato un 50enne, con precedenti di polizia: per lui le accuse sono di atti persecutori, maltrattamenti contro conviventi e lesioni personali nei confronti della donna con cui aveva avuto in passato una relazione sentimentale.

In particolare, la donna, stanca delle continue umiliazioni, minacce e violenze subite nel corso degli anni e mai denunciate per paura, aveva posto fine alla relazione con l’uomo già da alcuni mesi. Quest’ultimo, tuttavia, aveva iniziato a perseguitarla e a minacciarla tanto che la donna ha iniziato a temere per la propria incolumità ed ha modificare le proprie abitudini, compresi gli orari di lavoro. Al termine dell’ennesima aggressione, consistita in pugni, spintoni e schiaffi, la donna ha trovato il coraggio di chiamare i carabinieri che si sono messi immediatamente sulle tracce dell’uomo. Data la gravità della situazione e il pericoloso ripetersi nel tempo dei maltrattamenti il 50enne è stato dichiarato in stato di arresto.

Nel frattempo, la vittima è affidata alle cure del personale sanitario del locale Pronto Soccorso dove le sono stati diagnosticati trauma cranico e facciale, ematomi ed escoriazioni diffuse. Nella giornata di ieri, si è celebrata l’udienza di convalida nel corso della quale l’Autorità Giudiziaria ha sottoposto l’uomo alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna

