Salemi, coltivano due piante di cannabis: nonno e nipote denunciati

Nonno e nipote, rispettivamente di 66 e 25 anni, sono stati denunciati a Salemi perché trovati in possesso di due piante di cannabis indica in fase di maturazione.

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno portato avanti un controllo straordinario del territorio con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Sicilia, del 9° Nucleo Elicotteri e Nucleo Cinofili di Palermo.

Durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, un uomo di 66 anni e il nipote di 25, entrambi residenti a Salemi, sono stati trovati in possesso di due piante di cannabis indica in fase di maturazione.

Nell’ambito della stessa attività di controllo, altre sei persone, tra i 20 e i 50 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Trapani come assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, crack e hashish.

Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata.

