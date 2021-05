Filippina Cocuzza è il nuovo prefetto di Trapani: "Solidarietà verso i più deboli"

«Lavorerò sempre per affermare la vera essenza dell’istituzione prefettizia, ufficio al servizio della collettività tutta». Filippina Cocuzza, il nuovo prefetto di Trapani si è insediata, di fatto, ieri, forse casualmente nel giorno del suo onomastico (giorno dedicato a San Filippo Neri) e, di buon grado, ha accettato gli auguri che le sono stati fatti nell’incontro con i giornalisti.

Uno dei primi appuntamenti «istituzionali» che il nuovo prefetto, premesso che «il termine prefetta per me non esiste», ha voluto fare perché «la stampa è baluardo della democrazia». Nel suo messaggio di saluto al territorio, Filippina Cocuzza ha inteso rivolgersi a «tutta la collettività», perché «la Prefettura è al servizio della comunità trapanese» in pieno raccordo con le Istituzioni civili, militari e religiose e, ovviamente «le Forze dell’ordine e la Magistratura impegnate in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata» in un territorio che il nuovo prefetto percepisce già come «articolato e complesso» e dove «la criminalità organizzata pare abbia una grave penetrazione nel tessuto economico».

