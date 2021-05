Spaccia marijuana ad Alcamo, arrestato 29enne

I carabinieri di Alcamo hanno arrestato G.M., 29enne alcamese, per possesso di droga. Il giovane è stato fermato a un posto di blocco mentre era bordo del suo scooter senza casco.

Durante il controllo, si è mostrato nervoso e questo ha insospettito i militari che lo hanno quindi perquisito, trovandogli addosso una dose di marijuana e 170 euro.

Nonostante l’uomo avesse dichiarato più volte di non possedere altra droga oltre a quella già trovata, la perquisizione si è estesa anche alla sua casa, dove hanno trovato inflorescenze di marijuana, nascoste in vari punti della casa, per un peso complessivo di 36 grammi, oltre alla somma di 1800 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, con molta probabilità provento dello spaccio.

Il giudice del Tribunale di Trapani ha convalidato l’arresto sottoponendo l’uomo alla misura dell’obbligo di dimora ad Alcamo con la possibilità di recarsi fuori comune due volte a settimana e solo per esigenze lavorative.

