Marsala, il Viale Piave riapre dopo trent’anni

A Marsala potrà essere riaperto, a breve, il viale Piave, la via che da Piazza della Vittoria porta direttamente alla Società Canottieri. L’Amministrazione comunale, grazie ad uno specifico intervento del sindaco Massimo Grillo, ha inoltrato una specifica nota all’Assessorato regionale ai Beni Culturali e alla direzione del Parco Archeologico di Lilibeo per la riapertura, dopo poco meno di t rent’anni, del Viale Piave, (la strada che da Porta Nuova conduce ai Canottieri) e per fare in modo che la «Plateia Aelia» (la storica strada del decumano massimo che conduce al Ferro di cavallo di Capo Boeo) possa essere fruibile non solo al mattino, ma per l’intera giornata.

Il Viale Piave e la via Nazario Sauro, che da Porta Nuova portava al Lungomare Boeo, proprio trent’anni fa furono acquisiti,su disposizione dell’allora Sindaco di Marsala, Giuseppe Galfano, dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Trapani, in cambio della cessione al Comune di Marsala di Palazzo Fici e del Teatro Impero. Le due arterie, comunque, furono lasciate nel più totale abbandono e, comunque, chiuse al traffico.

«Da parte nostra – chiarisce ora l’assessore al Verde Pubblico, Ville e Giardini, dell’Amministrazione Grillo, Arturo Galfano – abbiamo ribadito, all’assessore regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, durante una sua visita a Marsala, la piena collaborazione. L’intendimento, infatti, è quello di effettuare una vera e propria azione di “restyling” dell’intera zona che si affaccia su Capo Boeo e che, in futuro, sarà la classica “passeggiata a mare” dei Marsalesi».

