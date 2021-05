Ai domiciliari viene trovato con lo scooter in giro per Trapani, arrestato

Evade i domiciliari e viene ritrovato in giro per la città a bordo del suo scooter. È accaduto a Trapani, dove i carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato per il reato di evasione A.D. di 31 anni.

In particolare, l’uomo si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Al controllo ordinario dei militari però, ieri mattina, non è stato trovato in casa. Attivate subito le ricerche, l’uomo è stato rintracciato a bordo del proprio scooter per le vie del centro. Dopo un breve, quanto inutile, tentativo di fuga per far perdere le proprie tracce, l’uomo ha capito che era in trappola e, alla fine, ha deciso di consegnarsi ai carabinieri.

A conclusione delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e in sede di udienza di convalida è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

