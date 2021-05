Favignana, festeggia il ritorno nell'isola ma non sa di essere positivo: 10 contagiati

Un piccolo focolaio si è sviluppato sull'isola di Favignana dopo una cena tra amici. Dieci persone sono state contagiate, tra queste anche due dipendenti comunali, pertanto il sindaco Francesco Forgione ha disposto la chiusura del Comune per alcuni giorni.

L'isola di Favignana mira a diventare Covid free ma dopo l'ultimo episodio il traguardo si allontana. Un gruppo di persone si è incontrato a cena per festeggiare il ritorno sull'isola di un compaesano che lavora al nord, ma durante la festicciola una decina di persone è stata contagiata dal Coronavirus. Sembra che a scatenare il contagio sia stato proprio il festeggiato. L'uomo non avrebbe atteso l'esito del tampone a cui si era sottoposto in aeroporto e, ignaro di essere risultato positivo, avrebbe organizzato una cena fra amici.

Tra i positivi al Covid anche due dipendenti comunali, per questo il Comune resterà chiuso alcuni giorni. Si tratta di due vigili urbani. Lo ha fatto sapere il sindaco con un messaggio sulla sua pagina Facebook. La notizia è stata poi ufficializzata anche dalla nota del presidente del Consiglio comunale di Favignana.