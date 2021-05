Coronavirus, vaccini per tutti senza prenotazione oggi a Marsala

Al via oggi a Marsala la vaccinazione aperta a tutti i maggiorenni, senza prenotazione. Chiunque potrà vaccinarsi recandosi all'hub vaccinale del Campus Biomedico allestito vicini all'ospedale, dove si sono registrate già lunghe file.

La possibilità di vaccinarsi senza prenotazione è aperta già da ieri a Marsala, lo si legge in un avviso affisso all'esterno dell'hub. Da oggi la vaccinazione è aperta a tutti i maggiorenni, anche senza patologie lievi e anche se non si tratta di accompagnatori di ottantenni. Potranno quindi vaccinarsi senza prenotazione le persone dai 18 ai 79 anni (solo con Astrazeneca), così come gli over 80, i caregiver che posseggono la 104.

