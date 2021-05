Si finge agente assicurativo a scopo di truffa, denunciato a Castelvetrano

Fingeva di essere un broker per una compagnia assicuratrice online per poi truffare i presunti clienti. I carabinieri della stazione di Marinella, al termine di mirata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà D.T., salernitano di 50 anni, con precedenti di polizia e ritenuto responsabile del reato di truffa.

Le indagini dei carabinieri sono state avviate a seguito della denuncia presentata da un castelvetranese di 47 anni. La vittima, mentre cercava sul web una tariffa vantaggiosa per la stipula dell’rc auto, si è imbattuta in un sito specializzato ed ha contattato il numero indicato per parlare con un agente.

In realtà il denunciato ha finto di poter assicurare l’autovettura ad un prezzo vantaggioso ed ha convinto la vittima ad effettuare una ricarica su carta postepay di 450 euro a titolo di pagamento di una polizza assicurativa la cui documentazione sarebbe pervenuta a mezzo posta elettronica. La vittima, dopo aver atteso invano alcuni giorni, ha contattato il sedicente broker in cerca di spiegazioni, ma inutilmente, in quanto il numero non risultava più attivo.

A quel punto il 47enne, avendo compreso di essere stato vittima di un raggiro, ha denunciato il tutto ai carabinieri. Il personale dell’Arma ha individuato il presunto responsabile constatando che lo stesso risulta essere stato denunciato presso svariate Procure della Repubblica del territorio nazionale per aver truffato, con il medesimo modus operandi, decine di ignari cittadini.

© Riproduzione riservata