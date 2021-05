Droga e piante di cannabis in casa, 38enne arrestato per spaccio ad Alcamo

I carabinieri della Stazione di Alcamo con il supporto di personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato un 38enne, G.O., pregiudicato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo è stato fermato dai militari per strada mentre tentava di non farsi vedere. Durante la perquisizione, è stato trovato un piccolo in cellophane con una piccola quantità di marijuana. Perquisita anche l'abitazione, dove sono stati rinvenuti altri 11 grammi di marijuana e 5 piante di cannabis indica poste a dimora in altrettanti vasi, oltre a 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e materiale vario per il confezionamento delle dosi e la coltivazione delle piante.

L'autorità giudiziaria del Tribunale di Trapani ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

