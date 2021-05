Sanità ed emergenze in provincia di Trapani, il sindaco Tranchida convoca i colleghi

Prima conferenza informale dei sindaci dedicata alla situazione sanitaria in provincia di Trapani. Ieri, alla presenza del Presidente dell’Ordine dei Medici Vito Barraco, il sindaco Tranchida ha tenuto dalla Sala Sodano un primo incontro.

Al centro della discussione, la situazione in cui versa l’ospedale Covid di Marsala - già palesata dal sindaco Grillo - secondo cui la struttura necessita urgentemente di tornare alla piena operatività. Si è parlato anche della situazione legata al reparto di Pneumologia, convenendo sulla necessità di ripristinarlo nel più breve tempo possibile all’ospedale Sant’Antonio Abate, al fine di limitare i disservizi patiti dalla cittadinanza che vanno a scaricarsi anche nei servizi di Medicina. Un nuovo fronte di criticità emerge nel comprensorio trapanese sulla non piena operatività di Ematologia.

La situazione pandemica ha causato anche un allungamento dei tempi di attesa, le cui liste andrebbero recuperate per non gravare oltremisura sulle persone in difficoltà che necessitano di cure da garantirsi a prescindere dal Covid. Medesimo problema è emerso a proposito degli interventi chirurgici differiti a causa della pandemia, per i quali si ritiene che vadano riferiti all’utenza tempi di recupero celeri e trasparenti per non creare ulteriori disagi.

