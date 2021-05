Siciliacque comunica che a partire dalle ore 7 del 25 maggio sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto per le Isole Egadi per consentire l'installazione di due misuratori di portata elettromagnetici in c.da San Teodoro nel territorio di Marsala ed in c.da Bue Marino in Favignana. La fornitura sarà ripristinata entro 36 ore.

