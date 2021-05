Marsala, vede i carabinieri e lancia la droga dal finestrino: arrestato

Un uomo di 53 anni, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, durante un servizio di pattuglia, i carabinieri hanno fermato l'uomo mentre era alla guida della sua auto. Il 53enne aveva destato l'attenzione dei carabinieri per la sua guida pericolosa oltre il limite di velocità, con sorpassi azzardati e brusche frenate. All'alt dei militari dell'Arma, l'uomo ha gettato fuori dal finestrino un involucro con 50 grammi di cocaina, sperando di non essere notato.

La droga è stata recuperata e l'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto. Ieri presso il Tribunale di Marsala si è svolta l’udienza di convalida al termine della quale l’Autorità Giudiziaria ha applicato al 53enne la misura degli arresti domiciliari.

