Al via i lavori alla banchina Mokarta, traghetto Mazara-Pantelleria pronto a salpare

Il traghetto Mazara – Pantelleria entrerà in funzione nella seconda decade del prossimo mese di giugno. Sono stati avviati i lavori di adeguamento della banchina Mokarta del porto del porto nuovo di Mazara con la posa di un nuovo scivolo e di tutte le attrezzature necessarie all’attracco in sicurezza dei traghetti per Pantelleria.

«Ci avviciniamo sempre più alla riattivazione del collegamento via nave tra Mazara del Vallo e Pantelleria - dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone -. Ieri sono partiti i lavori, come da impegno che il governo Musumeci aveva assunto lo scorso febbraio. Dopo tanti anni di attesa, a giugno la linea per Pantelleria tornerà ad essere operativa per i cittadini mazaresi e per l’intera Sicilia occidentale». I lavori sono stati finanziati dalla Regione con 250 mila euro e dovranno concludersi entro il prossimo 20 giugno.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE