Trovati con droga e armi in auto: tre denunciati ad Alcamo

Tre persone denunciate e quattro segnalate per possesso di sostanze stupefacenti_ è questo il bilancio dell'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Alcamo e Castellammare del Golfo, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, nei giorni scorsi.

In particolare, nel corso di numerose perquisizioni, un 24enne e una 19enne di Alcamo sono stati sorpresi con 16 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, e la somma contante di 550 euro, che i militari hanno ritenuto essere provento dell’attività illecita. Entrambi sono stati fermati mentre si trovavano insieme a bordo di un'auto e, al momento di chiedere i documenti di circolazione del mezzo, ai militari non è sfuggito un insolito odore provenire dall’abitacolo. Ritenendo che potesse trattarsi di marijuana, hanno proceduto ad un controllo durante il quale sono stati trovati droga, nascosta nella borsetta della ragazza, e i soldi, addosso al ragazzo.

I carabinieri hanno inoltre fermato altri 4 giovani, di cui due minorenni, trovati in possesso di 4 grammi di marijuana per uso personale. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani come assuntori non terapeutici di sostanza stupefacente.

Un giovane di 25 anni è stato infine denunciato per il possesso di un’arma da taglio: un coltello a serramanico che l’uomo custodiva in una tasca dei pantaloni e che è stato sequestrato.

