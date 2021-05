Trapani, fermato con 200 grammi di hashish in auto: arrestato corriere della droga

Trasportava 200 grammi di hashish il giovane tratto in arresto dai poliziotti della squadra mobile di Trapani. Gli agenti, nel corso di un controllo effettuato su un’autovettura, nel popolare rione Villa Rosina, insospettiti dalla particolare agitazione dei suoi due occupanti, hanno deciso di sottoporli a perquisizione.

Durante l’attività sono stati trovati e sequestrati 200 grammi di hashish suddivisi in due panetti, che il trentenne conducente, con precedenti di polizia specifici, avrebbe certamente destinato alla vendita.

Per il giovane trapanese sono pertanto scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In sede di udienza di convalida, è stata applicata poi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per l’altro occupante, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente è scattata la segnalazione in prefettura per uso personale.

