Camion fuori strada sulla Palermo-Mazara, traffico deviato all'altezza di Buseto Palizzolo

Un camion è uscito fuori strada sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Alcamo-Trapani, all’altezza di Buseto Palizzolo. Traffico deviato in uscita allo svincolo di Segesta per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Lo fa sapere Anas.

La circolazione è provvisoriamente deviata in uscita allo svincolo di Segesta (km 8,900) con rientro allo svincolo di Fulgatore (km 21,300).

Sul posto sono presenti, oltre al soccorso meccanico impegnato nelle attività di recupero e ai vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e riaprire la carreggiata nel più breve tempo possibile.

