Castelvetrano, in auto con coltelli e cocaina: due denunce

I carabinieri della compagnia di Castelvetrano, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno denunciato due uomini di 40 e 32 anni per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Durante un servizio di controllo, i due denunciati sono stati fermati in posti di blocco. I militari dell'Arma hanno proceduto ad una perquisizione sia personale che delle rispettive auto ed è emerso che entrambi nascondevano armi da taglio nelle proprie vetture.

In particolare il 40enne è stato scoperto con 3 coltelli, il 32enne invece con un coltello e 4 grammi di cocaina all'interno di un involucro di cellophane nascosto all'interno dello specchietto retrovisore. Pertanto è stato segnalato alla Prefettura di Trapani come assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti. Stupefacente e coltelli sono stati posti sotto sequestro.

© Riproduzione riservata