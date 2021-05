Lavoratori in nero ma col reddito di cittadinanza, 5 denunciati a Marsala

I militari del Comando Provinciale di Trapani, Compagnia di Marsala, hanno individuato un imprenditore che utilizzava manodopera completamente «in nero» nella propria panetteria ed in totale spregio delle vigenti norme. I lavoratori in nero erano quattro, e a loro volta fruivano indebitamente del reddito di cittadinanza.

Sono state contestate al datore di lavoro sanzioni amministrative in ambito lavoristico per oltre 46.000 euro, oltre a ritenute fiscali non versate per oltre 33.000 euro, e l’esercizio è stato chiuso provvisoriamente.

I cinque lavoratori sono stati poi segnalati alle autorità competenti per aver percepito o richiesto indebitamente un contributo complessivo, a titolo di Reddito di Cittadinanza, per oltre 50.000 euro, impedendo, altresì l’ulteriore riscossione delle somme ancora non erogate dall’Inps competente.

I responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria di Marsala e all’Inps per la sospensione dell’erogazione del beneficio economico e per la restituzione di quanto illecitamente percepito.

© Riproduzione riservata