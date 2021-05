Coronavirus, i consiglieri di Marsala occupano aula comunale: "Ridateci l'ospedale"

I consiglieri comunali di Marsala hanno deciso di occupare l'aula di Palazzo VII Aprile, sede dell'assemblea cittadina, invocando il ritorno alla piena funzionalità dell'ospedale "Paolo Borsellino", dallo scorso novembre Covid Hospital per la provincia di Trapani.

Ciò, sottolinea una nota del Comune di Marsala, in "segno di protesta per la mancanza di ascolto da parte dell'Asp Trapani e della Regione". In precedenza, infatti, il Consiglio comunale aveva inviato un documento unitario ad Asp e Regione chiedendo "risposte certe" sul futuro dell'ospedale, lamentando che il "Borsellino", oltre ad essere struttura dedicata al Covid, è stato depauperato di strumentazioni e personale.

"Comprendo le ragioni dell'iniziativa - dice il sindaco Massimo Grillo - L'ospedale Covid ha avuto come conseguenza lo smantellamento del nostro presidio, a beneficio di altri reparti ospedalieri della provincia, potenziati con le nostre attrezzature e su cui l'Asp ha già fissato programmi a lungo termine. Puntualizzato ciò, e beninteso che Asp e Regione devono a Marsala risposte certe sui tempi relativi ai lavori per il padiglione Malattie infettive e al consequenziale ripristino degli standard ospedalieri di primo livello - continua il primo cittadino - è pur vero che occorre una strategia d'azione che coinvolga i sindaci trapanesi, al fine di formulare una proposta unitaria all'Asp ed al governo della Regione. Per questo ho sollecitato un incontro a Trapani, fissato per domani, con alcuni sindaci della provincia. Attiviamoci tutti in una logica politica non divisoria e campanilistica, ma unitaria".

