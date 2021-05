Castelvetrano, riceve amici in casa nonostante sia ai domiciliari: arrestato

Un ventottenne senegalese residente a Castelvetrano è stato arrestato dai carabinieri perché ha violato i domiciliari per incontrare gli amici. L'ordinanza di aggravamento di misura cautelare è stata emessa dalla Corte d'Appello di Palermo.

Nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati legati a sostante stupefacenti, il ventottenne non ha rinunciato a vedere gli amici in casa sua.

L'Autorità giudiziaria competente ha condiviso la richiesta dei carabinieri che hanno fornito prove delle numerose violazioni del giovane che pertanto è passato dagli arresti domiciliari alla detenzione in carcere presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

