Santa Ninfa: non trova la borsa e chiama i carabinieri, ma il marito l'aveva messa nell'armadio

I carabinieri di Santa Ninfa sono intervenuti in casa di una donna che li aveva chiamati allarmata perché non riusciva a trovare una borsa che conteneva documenti, denaro ed effetti personali. Credendo che qualcuno si fosse introdotto in casa per rubarla, ha allertato le forze dell'ordine che si sono messe immediatamente all'opera. Poco dopo, però, è rientrato il marito in casa affermando di aver riposto la borsa in questione all'interno dell'armadio, dove è stata ritrovata.

Una storia a lieto fine, che quasi strappa un sorriso. La donna era davvero preoccupata quando ha chiamato i carabinieri e ha raccontato di non trovare più una borsa al cui interno aveva messo soldi, documenti ed effetti personali. Pensando, in prima battuta, ad un furto, i militari sono attivati per il recupero.

Un equipaggio ricercava sistemi di video sorveglianza nella zona, nella speranza di trovarne qualcuno che potesse aver immortalato il ladro. Un altro invece ispezionava le aperture dell'abitazione cercando segni di scasso o tracce utili all’indagine.

A risolvere il caso e porre fine alle ricerche è stato il marito della donna che, rientrato in casa, ha dichiarato di aver risposto la borsa in questione all'interno di un armadio prima di uscire. La borsa, con tutto il suo contenuto, si trovava dove ha detto il marito, così la donna, con un po' di imbarazzo, ha tirato un sospiro di sollievo e ha chiesto scusa ai carabinieri.

