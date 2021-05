Controlli anti-Covid, clienti consumano all'interno: 4 bar chiusi a Marinella di Selinunte

I carabinieri di Trapani, durante attività di controllo per il rispetto della normativa vigente per contenere i contagi di Coronavirus, hanno disposto la chiusura di quattro bar nella frazione di Marinella di Selinunte. I clienti, infatti, consumavano cibo e bevande all'interno dei locali, attività non ancora consentita.

Solamente nella giornata di sabato, i carabinieri della compagnia di Castelvetrano, hanno sanzionato a vario titolo sia privati cittadini che esercenti di attività di ristorazione per il mancato rispetto della normativa anti Covid.

In particolare, durante un servizio nella frazione di Marinella di Selinunte, i militari hanno elevato la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività commerciale per cinque giorni a carico di 4 legali responsabili di altrettanti bar, perché a i clienti consumavano all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative del valore di 400 euro ciascuno ai presenti e ai titolari dei bar.

