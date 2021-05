Trapani, lavori in dirittura d'arrivo nel nuovo mercato del pesce

Un nuovo mercato del pesce e una «Boqueria» per Trapani. Questa è l’idea del primo cittadino Giacomo Tranchida che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo nel capannone di via Cristoforo Colombo che in passato ospitava il mercato del pesce all’ingrosso e adesso è in ristrutturazione.

I lavori proseguono spediti e presto dentro il capannone sarà ospitato il mercato del pesce al dettaglio. «Stiamo definendo le procedure per l’assegnazione dei banchetti del mercato del pesce al chiuso – afferma il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida - vuoi per garantire condizioni igienico-sanitarie serie per tutelare i lavoratori del mercato ma anche per tutelare anche i cittadini avventori trapanesi e non solo». Ma il progetto non si ferma lì sotto il padiglione, svuotato dal mercato del pesce, potrebbe nascere un mercato globale, proprio nello stile della «Boqueria» di Barcellona o del «Nagycsarnok» di Budapest.

«Può diventare quello un luogo anche di ritrovo una sorta di movida, un mercato all’europea. Trapani deve essere la città europea capitale sul Mediterraneo. Questa è la nostra filosofia, questa è la nostra ambizione, questa è la proposizione di questa città che deve riconquistare tempi e spazi rispetto al passato».

