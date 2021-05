Guida senza patente, due denunciati a Marsala

I carabinieri della stazione di Marsala hanno denunciato due persone perché sorprese a guidare sprovvisti di patente. Uno dei due non l'ha mai conseguita, all'altro era stata revocata.

Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, nella giornata di ieri, i carabinieri hanno denunciato due persone, G.G. di 25 anni e C.F. di 47 anni, che guidavano sprovviste di patente. Il primo non l'ha mai presa e negli ultimi due anni aveva già commesso questa violazione.

Il secondo invece ha cercato di eludere i controlli dei carabinieri non fermandosi all'Alt e tentando la fuga a bordo del suo motociclo. Bloccato subito dopo dai militari, l'uomo ha opposto resistenza con spintoni per non farsi identificare. All'esito degli accertamenti è emerso che l'uomo era privo di patente perché revocata, inoltre era anche scoperto della polizza assicurativa.

