Truffa, materiale ortopedico prescritto senza visite: indagati medico e negoziante di Marsala

Un medico ortopedico dell'Asp di Trapani, in servizio nel distretto sanitario di Marsala, Giuseppe Leone, 63 anni, di Palermo, e un collaboratore del negozio "Orthotecnica" di Marsala, Francesco Amato, di 61, di Mazara del Vallo, sono indagati dalla Procura di Marsala con l'accusa di truffa in danno dell'Asp.

Ai due è stato notificato l'avviso conclusione indagini preliminari, atto che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo l'accusa, tra il dicembre 2014 e l'aprile 2015, i due indagati avrebbero agito in concorso per far rimborsare dall'Asp al negozio di materiale ortopedico - convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, procurando a Luciano e Francesco Amato un "ingiusto profitto" - oltre 22 mila euro per protesi, tutori, plantari, calzature, carrozzine che sarebbero stati prescritti dal medico Leone senza in realtà avere effettuato visite specialistiche ai pazienti, né collaudi, ma solo su semplice indicazione degli Amato, che talvolta, sempre secondo l'ipotesi d'accusa, avrebbero pure fornito una minore quantità di prodotti o di minor valore rispetto a quelli prescritti.

