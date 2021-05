Mazara, testa di maiale mozzata davanti alla casa di due fratelli: giovane denunciato

Lascia la testa di un maiale mozzata davanti alla casa di due fratelli. I carabinieri di Mazara del Vallo hanno individuato e denunciato un giovane mazarese per il reato di minacce.

Il giovane è stato rintracciato grazie all’analisi di diversi sistemi di video sorveglianza istallati nella zona in cui è accaduto il fatto.

Indagini serrate anche sull’incendio, presumibilmente di origine dolosa, di un furgone denunciato nei giorni scorsi trovato in zona Torretta Granitola completamente distrutto dalle fiamme, per il quale è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo e dei Vigili del fuoco. A terra sono stati rinvenuti dei razzi usati nella nautica per la segnalazione luminosa.

