Marsala, trovato con 72 grammi di marijuana: arrestato ventenne

I carabinieri di Marsala, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, hanno arrestato F.P. di 20 anni, residente a Marsala, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari hanno notato il 20enne camminare a passo veloce con l'intento di sfuggire alla pattuglia che stava passando, cercando di dileguarsi per le vie del centro. Il giovane è stato comunque fermato e sottoposto a perquisizione. Il giovane aveva nascosto un piccolo involucro in cellophane contenente circa 7 grammi di marijuana e 45 euro in contanti. In casa del ragazzo sono stati trovati 65 grammi di droga nascosti nel cassetto del comodino della camera da letto, insieme ad un bilancino di precisione.

Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e la droga sequestrata. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l'obbligo di firma tre volte a settimana presso la stazione dei carabinieri.

