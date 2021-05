Controlli a tappeto a Pantelleria, un arresto e 5 denunce per droga e possesso di armi

Controlli antidroga a Pantelleria, dove i carabinieri hanno denunciato 5 persone per reati inerenti la detenzione illegale di armi e stupefacenti. I militari hanno sorpreso il 42enne palermitano A.A., appena sbarcato dal porto, con un panetto di 100 grammi di hashish tra gli indumenti. La perquisizione domiciliari ha permesso di ritrovare anche il bilancino di precisione e materiale per il confezionamento tutto posto sotto sequestro.

L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari fino all’udienza di convalida avvenuta il giorno successivo che ha visto oltre alla convalida applicate le misure dell’obbligo di dimora sull’isola e la presentazione tutti i giorni alla Polizia Giudiziaria. Denunciati anche tre ragazzi per coltivazione di stupefacente in quanto detenevano presso le proprie abitazioni rispettivamente 37, 22 e 12 piante di canapa indiana da 10 centimetri circa.

Denunciata anche una donna di 64 anni, che aveva omesso di denunciare 4 fucili da caccia e una pistola, e un uomo di 63 anni per porto abusivo di 2 fucili da caccia e per illegale detenzione di 20 cartucce calibro 12. Segnalati come assuntori di droga tre giovani con relativo sequestro di 3,5 grammi di hashish, 1,3 grammi di cocaina e 12 grammi di marijuana.

© Riproduzione riservata