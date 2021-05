Trapani, violazione delle norme anti-Covid per il primo maggio: numerose sanzioni

In occasione della festività del Primo maggio, i carabinieri di Trapani hanno intensificato i controlli in tutta la provincia, soprattutto per verificare il rispetto della normativa vigente per il contenimento del Coronavirus. Sono state riscontrate numerose violazioni ed elevate sanzioni.

In particolare, i carabinieri di Locogrande hanno sorpreso nove persone non conviventi tra loro che si sono riunite in una casa estiva nella frazione di Marausa per un barbecue all'aperto.

Ad Alcamo, i carabinieri locali insieme alla polizia municipale hanno sanzionato con 400 euro ciascuna le persone trovate all'interno di un ristorante di Scopello che somministrava cibo e bevande ai clienti con tanto di servizio al tavolo, in violazione della normativa vigente. A carico del legale responsabile del locale è stata anche applicata la sospensione dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni.

A Marsala molte persone non hanno rispettato la normativa sanitaria vigente e sei di loro sono state sanzionate per assembramento, per un totale di 2.400 euro.

Sempre a Marsala, due persone di 34 e 21 anni sono state denunciate perché alla guida delle proprie auto sotto l’influenza di sostanze alcoliche -con tasso superiore alla soglia di rilevanza penale- e sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Infine, altre due persone, cui sono stati sequestrati 6 gr. di marijuana e una piantina della stessa sostanza, sono state segnalate alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.

