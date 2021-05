Trapani, distributore di carburanti ghost non denunciato: sanzionato il gestore

I funzionari ADM Trapani hanno sanzionato il gestore di un impianto di distribuzione stradale di carburanti non presidiato perché non denunciato. Inoltre sono state anche riscontrate delle differenze nell'inventario del prodotto in giacenza dichiarato.

In questo tipo di impianti (ghost), l'erogazione di carburante è subordinata al consenso da parte del terminale di pagamento. I funzionari ADM, durante un controllo sulle irregolarità nel settore dei prodotti energetici, hanno avuto modo di appurare che l'impianto in questione non era stato denunciato, pertanto mancava anche l'adeguamento alla trasmissione telematica delle movimentazioni giornaliere effettuate.

Inoltre sono state accertate differenze, di gasolio e benzina, ben oltre le tolleranze legali massime consentite.

Ciò, ha permesso di recuperare maggiori diritti (accisa ed iva) pari ad € 3.000 circa e di elevare sanzioni nei confronti del gestore fino a € 15.000 circa.

A garanzia della qualità del prodotto e del rispetto della tutela ambientale, sono stati prelevati dei campioni rappresentativi dell’intera partita di prodotto in giacenza ed inviati, successivamente, a Laboratorio Chimico della stessa Agenzia per accertarne le specifiche tecniche.

© Riproduzione riservata