Mazara del Vallo, ritrovata l'auto rubata al Comune

Ritrovata dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo l’auto di proprietà del Comune che era stata rubata agli inizi di aprile.

La vettura era stata portata via nel corso della notte dall’autoparco municipale in Contrada Affacciato. I carabinieri di pattuglia si erano accorti durante il servizio notturno di controllo del territorio che il cancello d’ingresso della sede comunale aveva dei segni di effrazione. Dunque era partiti gli accertamenti per risalire agli autori del furto.

Le ricerche dell'auto rubata si sono concentrate nelle zone più periferiche e di campagna, fino al ritrovamento in Contrada Salsa.

L’auto è stata restituita al Comune, ma prima i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per la ricerca di eventuali tracce lasciate dai responsabili.

