Vaccinazioni, attivato con successo il drive-in di Trapani

E’ andato oltre ogni aspettativa a Trapani il primo esperimento di vaccinazione in modalità drive-in che ha riguardato gli over 80 e i soggetti fragili, voluto dall’Asp e questo per accelerare le vaccinazioni. Ieri si è trattato di una vaccinazione in via sperimentale, ma c’è la possibilità, così come fanno sapere dall’azienda sanitaria trapanese, che l’esperimento possa essere replicato anche nei prossimi giorni, se ci sono buoni risultati.

«Sebbene fosse in modalità sperimentale – dice il dottore Vito Pollina, reponsabile dell’Hub vaccinale della cittadella della salute ad Erice – abbiamo avuto una buona affluenza. Segno questo della grande sensibilità che abbiamo da parte dei cittadini. I soggetti che si sono presentati sono arrivati su indicazione dell’Asp. Abbiamo utilizzato sia i vaccini Pfizer che Astrazeneca, e questo in base all’età, e naturalmente in base alle patologie dell’utente. Possiamo dire – continua ancora il dott. Pollina - che abbiamo avuto un feedback molto positivo, sia in termini di afflusso, in termini di velocità ma soprattutto di confort».

Ieri a fine giornata, la sperimentazione del vaccino in modalità drive-in ha interessato duecento cittadini. Un drive-in vaccinale riservato alle persone con difficoltà motorie, con patologie gravi che sono arrivate accompagnate da un familiare da un caregiver.

Il servizio per il momento è su chiamata e convocazione via mail o telefonica da parte dell’ASP di Trapani. Nella postazione allestita nei pressi della cittadella della salute ad Erice ieri dalle 8 di mattina alle 18, è proseguito tutto con molta calma ma anche velocemente senza alcun intoppo. Personale dedicato ha aiutato i cittadini nella compilazione della documentazione.

