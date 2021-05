Mazara del Vallo, sequestrati oltre 100 kg di prodotti ittici e ortofrutticoli a venditori abusivi 

La capitaneria di porto di Mazara del Vallo, insieme alla polizia municipale e alla guardia di finanza, ha eseguito stamattina un'operazione a Largo dello Scalo che ha portato al sequestro di oltre cento chili di prodotti ittici e ortofrutticoli che alcuni venditori abusivi stavano per immettere nel mercato.

I venditori avevano sistemato i prodotti, sia pescato che ortofrutta, in cassette di legno o polistirolo sul manto stradale, incuranti delle più basilari norme igieniche. I vari pesci così come la frutta e la verdura stavano per essere venduti senza alcuna informazione sulla provenienza, seppur sia obbligatoria per garantire la tracciabilità e quindi la salubrità, del prodotto.

Buona parte del pescato inoltre aveva un colore alterato chiaro segno di ripetute operazioni di congelamento e scongelamento e di una conservazione non corretta, quindi molto pericolosa per il consumo umano.

Alla vista degli agenti, i venditori si sono dati alla fuga, abbandonando sul posto i loro prodotti che sono stati immediatamente sequestrati e trasportati presso il Comando della Polizia Municipale, in attesa che il sindaco emani la prevista ordinanza di confisca e distruzione.

Complessivamente sono stati posti sotto sequestro e saranno distrutti 100 kg. di pescato misto (gamberoni, sardine, triglie, alici, acciughe, seppie e calamari) e 25 kg. di prodotti ortofrutticoli.

