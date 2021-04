Trapani, guida sotto l'effetto di cocaina e sprovvisto di patente: denunciato

Durante un servizio di controllo, i carabinieri della compagnia di Trapani hanno denunciato un giovane di 25 anni, trapanese, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e senza patente in condizione di recidiva.

Il giovane era stato sottoposto ad accertamenti in ospedale per verificare il suo stato psicofisico dopo il suo coinvolgimento in un incidente stradale. Dalle analisi cliniche e dagli accertamenti dei carabinieri, era emerso che il venticinquenne si era messo alla guida del proprio veicolo dopo aver assunto cocaina e sprovvisto della patente di guida, quest’ultimo reato già commesso nel recente passato dall’uomo.

